وكيل صحة البحيرة يتابع سير العمل بمستشفيات المحافظة

قام الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بمواصلة جولاته بمركز كوم حمادة ليتفقد مستشفى خاصة، حيث تابع سير العمل للاطمئنان على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتقييم مدى اتباع المستشفى لإجراءات ومعايير مكافحة العدوى بأقسام العمليات والأقسام الداخلية، ومراجعة وتقييم الملفات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من استيفائها الشروط، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بالمستشفى، بالإضافة إلى جميع أعمال السلامة والصحة المهنية.

متابعة العمل بكافة المنشآت الطبية بالقطاع الخاص

وخلال المرور أكد على معاونة القطاع الخاص وازالة كافة المعوقات لحصول المريض على أفضل خدمة صحية، تمشيًا مع سياسة الدولة في دعم القطاع الخاص حيث أنه شريك أصيل في المنظومة الصحية، وأنه يتم متابعة العمل بكافة المنشآت الطبية بالقطاع الخاص بصورة مستمرة والتصدى بكل قوة لجميع الدخلاء على المهنة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، وعدم خداعهم بتقديم خدمات طبية مزيفة تعرضهم للاستغلال والإضرار بصحتهم.

محاربة المفسدين الذين يتاجرون بصحة الناس

شدد وكيل الوزارة، على أنه لن يتوانى لحظة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة الشعب المصري، ولن يتردد لحظة عن محاربة المفسدين الذين يتاجرون بصحة الناس، من خلال استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مختلف المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.

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