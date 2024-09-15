الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك ينهي إجراءات سفر الونش إلى ألمانيا

الونش
الونش

أنهى نادي الزمالك، إجراءات سفر محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الي ألمانيا من اجل الاطمئنان علي إصابته وجاهزيته قبل العودة للمشاركة مع الزمالك 

واستقر مسئولو نادي الزمالك على تجديد عقد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم آخر، وذلك بعد مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل توقيع عقود التجديد.

وقدم مجلس إدارة نادي الزمالك الصفقة الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالأبيض السنغالي سيدي ندياي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلن عن التعاقد مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولمشاهدة فيديو تقدم سيدي ندياي اضغط هنا.

وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قد رحب بالتعاقد مع اللاعب بعد متابعته في الفترة الماضية.

الزمالك يتعاقد مع محمد حمدي 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوميز يوافق على ضم محمد حمدي 

جاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ادارة نادي الزمالك الانتقالات الصيفية الحالية البرتغالي جوزيه جوميز السنغالي سيدي ندياي فترة الانتقالات الصيفية الحالية مواقع التواصل الاجتماعي نادي الزمالك ا

مواد متعلقة

الزمالك يمنح اللاعبين فرصة للتجول في كينيا

الزمالك يجدد عقد محمد عبد الشافي موسما إضافيا

الأكثر قراءة

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

بعد استبعاد أشرف رشاد، أحمد عبد الجواد أمينا عاما لحزب مستقبل وطن

الأهلي يتقدم على جورماهيا بثنائية ربيعة وتاو في الشوط الأول (فيديو وصور)

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

موعد جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تشكيل لجنتين لكشف أسباب حادث قطاري الزقازيق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

تفسير حلم الكعبة في المنام وعلاقته بتحقيق الكثير من الأمنيات

هل كانت تُضرب الموسيقى والطبول للاحتفال بالمولد النبوي؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية