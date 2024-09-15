الأحد 15 سبتمبر 2024
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رياضة

الزمالك يمنح اللاعبين فرصة للتجول في كينيا

فريق الزمالك،فيتو
فريق الزمالك،فيتو

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، اللاعبين فرصة التجول بالعاصمة الكينية نيروبي صباح اليوم الأحد، عقب مواجهة الشرطة الكيني التي أقيمت عصر الأمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووافق الجهاز الفني، على تنظيم جولة ترفيهية للاعبين اليوم الأحد، بعد مواجهة الشرطة الكيني، وذلك لزيارة بعض المعالم السياحية في نيروبي.

وحقق الزمالك الفوز على منافسه الشرطة الكيني بهدف دون  رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

وقدم مجلس إدارة نادي الزمالك الصفقة الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالأبيض السنغالي سيدي ندياي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلن عن التعاقد مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولمشاهدة فيديو تقدم سيدي ندياي اضغط هنا.

وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قد رحب بالتعاقد مع اللاعب بعد متابعته في الفترة الماضية.

الزمالك يتعاقد مع محمد حمدي 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوميز يوافق على ضم محمد حمدي 

جاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.

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