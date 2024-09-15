تفاصيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية لأراضى الحزام الأخضر وشقق سكن كل المصريين

كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر، عن مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بمنطقة الحزام الأخضر بما في ذلك تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير الطرق، والحدائق العامة، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الجديدة المخصصة لتلبية احتياجات المواطنين، كما تم تفقد أعمال التشجير والزراعة الجارية في المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي وتوفير بيئة صحية للسكان.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن منطقة الحزام الأخضر تنقسم إلى ثلاث مناطق، تبدأ المنطقة الأولى من حوض ١ إلى حوض ١٦ بمساحة حوالي ٤٥٠٠ فدان بإجمالي شبكات المرافق حوالي ٢٣٦ كيلومترا (٧٦ كم شبكة مياه، ٧٨ كم شبكة ري، ٨٢ كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد، عدايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد)، بالإضافة إلى شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي ٨٥ كم و٥ محطات رفع صرف صحي.

وقال: تبدأ المنطقة الثانية بالحزام الأخضر من حوض ١٦ إلى حوض ٢٤ بمساحة حوالي ٢٢٠٠ فدان، بإجمالي شبكات مرافق حوالي ١٣٨ كيلومترا (٤٣ كم شبكة مياه، ٣٨ كم شبكة ري، ٥٥ كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار)، وتشتمل على شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بإجمالي طول حوالي ٣٠ كم"، مضيفًا أن المنطقة الثالثة للحزام الأخضر تبدأ من حوض ٢٥ إلى حوض ٤٩ بمساحة حوالي ٣٥٠٠ فدان.

عقب ذلك، تفقد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، موقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة ٩٢ فدانا، والذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي، ويحتوي على عدد ١٣٤ عمارة سكنية بواقع ٣٢١٦ وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين ١٠٠-١١٠ و١٢٠مترا مربعا.

كما قام بالمرور على موقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين محور الإسكان فوق المتوسط"، حيث تابع أعمال تنفيذ ٨٥ عمارة سكنية تحتوي على ٢٠٤٠ وحدة كاملة التشطيب بمساحة ١٥٠ مترا مربعا في المتوسط.

وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أهمية الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، مشددًا على أن أي تأخير غير مبرر سيتم مواجهته باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع الأطراف المعنية.

وأشاد مصطفى بالتعاون الوثيق بين جهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة في المدن الجديدة.

وفي ختام جولته المرورية، شدد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، على أن المرور الميداني الدوري سيستمر كجزء من متابعة مستمرة للأعمال، لضمان تقديم أفضل الخدمات واستكمالها بمنطقة الحزام الأخضر وسكن لكل المصريين وتحقيق رؤية شاملة لتطوير المدينة.