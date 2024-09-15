الإسكان تكشف عن أعمال صيانة شقق سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة أعمال "شركة التعمير لخدمات الصيانة"، بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، سواءً فى المدن الجديدة، أو المحافظات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير لخدمات الصيانة.



وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة تطوير وتحديث الأداء المؤسسي للشركة، واتباع الأساليب الحديثة لإدارة وتشغيل المشروعات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشروعات التى تتولى الشركة العمل بها، ووضع معايير محددة لتقييم مستوى الأداء بما يتلاءم ويتناسب مع الأنماط المختلفة للمشروعات السكنية، وحسن اختيار العمالة، والعمل على إيجاد موارد متنوعة لتحسين قدرات الشركة وإمكاناتها.



وأكد وزير الإسكان، ضرورة اتباع الإجراءات القياسية للإدارة والتشغيل بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية لتلك المشروعات، وخاصة الفراغات العامة والمسطحات الخضراء، والمسافات البينية بين العمارات، وواجهات العمارات، وغيرها من عناصر المشروعات.



وخلال اللقاء، قدم مسئولو شركة التعمير لخدمات الصيانة، عرضًا حول خطة الشركة لتطوير الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمواقع التى تتولاها الشركة، وكذا جهود الشركة لزيادة الموارد المالية، وصيانة المعدات الخاصة بتنفيذ أعمال الصيانة.