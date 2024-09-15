وفاة والدة أحمد سمير بيبو نائب رئيس قطاع الناشئين بإنبي

توفيت والدة أحمد سمير بيبو لاعب الأهلي السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين ورئيس قطاع البراعم بنادي إنبي الحالي.

وفاة والدة نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي

وأعلن أحمد سمير بيبو اليوم عن وفاة والدته على أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاه العصر من مسجد عواره بطنطا اليوم والعزاء بعد صلاة العشاء بحي العجيزي امام مدرسة نبيل الوقاد بطنطا.