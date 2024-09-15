الأحد 15 سبتمبر 2024
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اقتصاد

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

اليورو، فيتو
اليورو، فيتو

سعر اليورو ، استقر  سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي المصري، اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات. 

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر اليورو اليوم 

 

اليورو - فيتو 

 

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سعر اليورو فى البنك المركزي المصري

  • 53.28 جنيه للشراء.
  • 53.40  جنيه  للبيع.

سعر اليورو في  البنك الأهلي المصري

  • 53.28 جنيه للشراء.
  • 54.49  جنيه للبيع.

سعر اليورو  في بنك مصر

  • 53.56 جنيه للشراء.
  • 54.82  جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

  • 53.24 جنيه  للشراء.
  • 53.49  جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB 

  • 53.25 جنيه  للشراء.
  • 53.49  جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

  • 53.26 جنيه  للشراء.
  • 53.53  جنيه للبيع.

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