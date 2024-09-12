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اقتصاد

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار الأسماك اليوم الخميس، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 78 إلى 82 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 74 إلى 76 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 40 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 200 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 440 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 440 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 280 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 750 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

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