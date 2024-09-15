قلبك حنين يا نبي..أشهر 10 أغانٍ في حب الرسول بذكرى مولده

يحتفي المصريون دومًا بذكرى المولد النبوي، فهذه المناسبة “عزيزة” على قلوبهم ولا يمكن أن تمر بدون ذكر النبي والصلاة عليه، وشراء الحلوى التي يعشقونها ويتفنون في صناعتها.

ولأنها مناسبة غالية فقد أبدع الفنانون المصريون أيضًا في تقديم أغاني في حب النبي عليه الصلاة والسلام، يعبرون فيها عن حبهم لرسول الله وأمنياتهم للقاء قريب يجمعهم به، ولقد تعددت الأغنيات التي أبدعها نجوم زمن الفن الجميل، ولم ينقطع المبدعون في عصرنا الحالي عن تقديم أغنيات للنبي، ومن أبرز الأغنيات الحديثة في حب الرسول:

كان نفسي عيني تشوف ملامحك لفريق واما

“كان نفسي عيني تشوف ملامحك.. في الدنيا وأفرح ويا فرحك.. في الجنة أشوفك وسط أهلك.. وسط الدعاة والصالحين”، كلمات محمود فاروق، وألحان وتوزيع واما، من أبرز الأغاني في حب النبي.

قلبك حنين يا نبي لوائل جسار

يعد الفنان وائل جسار من أبرز النجوم الذين عبروا عن حبهم للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قدم مجموعة من الأغاني التي مدح فيها النبي ومن أبرزها أغنية قلبك حنين يا نبي.

إلا رسول الله إيهاب توفيق

من الأغاني التي تتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن مدى الحب تجاهه بصوت الفنان إيهاب توفيق، من كلمات أحمد عبد الله وألحان أشرف سالم وتوزيع مصطفى مهاب.

محمد نبينا لحمادة هلال

من أشهر الأغاني التي تتعلق بالتعبير عن الحب للنبي عليه الصلاة والسلام بصوت الفنان حمادة هلال.

سيدنا النبي حمادة هلال

أغنية في حب النبي بتوقيه حمادة هلال وتم تصويرها فيديو كليب بأسلوب مختلف وهي من كلمات طاهر كامل وألحان حمادة هلال.

المعلم لسامي يوسف

أغنية المعلم للمنشد البريطاني سامي يوسف من أبرز الأغاني التي تم فيها مدح الرسول عليه الصلاة والسلام فيها وصدرت الأغنية عام 2003 ومزج فيها سامي بين اللغة العربية والإنجليزية.

قمر لمصطفى عاطف

تعتبر أغنية قمر لمصطفى عاطف من أبرز الأغاني التي يتم فيها مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كلمات وألحان من التراث الصوفي وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

يا نبي سلام عليك لماهر زين

أغنية يا نبي سلام عليك للمنشد السويدي ماهر زين صدرت عام 2009 ضمن ألبوم “الحمد لله”، وحصلت على شهرة واسعة وتعتبر من أهم الأغنيات التي تم فيها مدح النبي.

حبيبي يا رسول الله لتامر حسني

قدم الفنان تامر حسني أغنية في حب النبي وهي حبيبي يا رسول الله عام ٢٠١٢ وتم تصويرها كفيديو كليب.

صلى عليك الرحمن لماهر زين

في حب الرسول غنى ماهر زين كثيرًا ومن أبرز أغنياته صلى عليك الرحمن التي أطلقها منذ شهور وبالتحديد في مارس الماضي.

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