الأحد 15 سبتمبر 2024
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أصابهم بالهلع، لحظة سقوط صاروخ بالستي على تل أبيب وفشل القبة الحديدية في اعتراضه (فيديو)

لحظة إطلاق صاروخ
لحظة إطلاق صاروخ يمني على تل أبيب، فيتو

سقوط صاروخ يمني على تل أبيب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط صاروخ أطلق من اليمن ليصل إلى تل أبيب، وأظهرت مقاطع الفيديو حالة ذعر العديد من سكان تل أبيب عند مشاهدة إطلاق الصاروخ وسقوطه على تل أبيب.

لحظة إطلاق صاروخ يمني على تل أبيب

ويظهر الفيديو أيضًا اشتعال الحرائق في أحد الجسور، حيث سقط الصاروخ اليمني في يافا، وأسفر عن تصاعد أدخنة كثيفة واشتعال النار في المكان، وحالة الذعر التي بدا عليها السكان في تل أبيب.  

يذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه أسقط صاروخًا أُطلق من اليمن، وسقط في منطقة غير مأهولة شرق تل أبيب، في حين أوضحت "القناة 12" العبرية أن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض صاروخ مصدره اليمن، سقط في منطقة غير مأهولة قرب مطار "بن جوريون" وسط إسرائيل.

القبة الحديدية تفشل في اعتراض الصاروخ اليمني

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخ أرض ـ أرض سقط في منطقة غير مأهولة وسط إسرائيل، وأنه أطلق من اليمن.

كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، تويتر سابق إن: "الصاروخ أطلق من اليمن، وإن دوي الانفجارات سمعت في الدقائق الأخيرة ناتجة عن صواريخ اعتراض"، وذلك ما نفته القناة 12 العبرية.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن "نتيجة عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص"، حيث قال: "لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".

وذكرت القناة 12 العبرية أن الدفاعات الجوية “القبة الحديدية” أخفقت في اعتراض الصاروخ الذي أطلق اليمن. وأوضح المتحدث العسكري لجيش الاحتلال أن أصوات صافرات الإنذار دوت في منطقة وسط تل أبيب، وتحدث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.

الصاروخ البالستي يخترق كل أنظمة دفاع جيش الاحتلال، فيتو

يذكر أن صاروخا باليستيا أطلق من اليمن، أصاب هدفًا على بعد 6 كيلومترات من مطار بن جوريون.

استغرق الصاروخ 15 دقيقة للوصول، وأطلقت الدفاعات الأرضية الإسرائيلية عددًا من صواريخ الاعتراض دون أن تنجح في إسقاطه. واعترفت القوات الجوية في جيش الاحتلال بالفشل وفتحت تحقيقًا.

ودخل أكثر من 2 مليون مستوطن إلى الملاجئ لحظة الاستهداف. الصاروخ اخترق مجموعة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات، بما في ذلك "حيتس"، "مقلاع داود"، "القبة الحديدية"، والطائرات وأنظمة التشويش.
 

جيش الاحتلال: سقوط صاروخ أطلق من اليمن بمنطقة غير مأهولة وسط إسرائيل

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