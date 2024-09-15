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مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يعلن عن لجنة تحكيم دورته الـ 14

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان عن عن لجنة تحكيم الدورة الرابعة عشرة (دورة النجم أحمد السقا). 

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وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج الأسترالي Philip MacKenzie، وعضوية كل من الناقدة منار خالد من مصر، الكاتب محمود جمال الحديني من مصر، الكاتبة والمخرجة الفرنسية Sirine Achkar، مصمم المناظر المسرحية Robesatman mulins من الولايات المتحدة الأمريكية ومقررة لجنة التحكيم نادت عادل من مصر.

وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان. 

وتقام فعاليات المهرجان في عدد من المعالم الثقافية الرائدة بمدينة الإسكندرية بدعم كبير من شركاء النجاح من رعاة المهرجان وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مركز الجزويت الثقافي.

وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في  هذه الدورة من المهرجان 16 عرضا، بواقع أربعة عروض مصرية، و12 عرضا من 11 دولة خارج مصر وهي (الأردن، إسبانيا،  تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية).

وتقام العروض على عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عددا من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.

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