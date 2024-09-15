سعود عبد الحميد بديلا، تشكيل روما لمواجهة جنوى في الدوري الإيطالي
أعلن دي روسي مدرب فريق روما، التشكيل الأساسي لمواجهة جنوى، بمنافسات الدوري الايطالي اليوم الأحد، والذي شهد على غياب سعود عبد الحميد.
تشكيل روما ضد جنوى
ويتواجد سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي على دكة بدلاء روما في مباراة اليوم.
وجاء تشكيل روما لمواجهة جنوى على النحو التالي:
سفيلار – مانشيني – نديكا – أنجلينو – ساليما يكريس – كوني – كريستانتي – بيسيلي – الشعراوي – دوفبيك – ديبالا.
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