الأحد 15 سبتمبر 2024
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رياضة

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الأهلى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة قوية أمام فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وتنطلق مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في الـ3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وجورماهيا 

وتذاع مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني على قناة أبوظبى الرياضية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

التردد: 11526
استقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
معدل الترميز: 27500

تشكيل الأهلي أمام جورماهيا الكيني

تشكيل الأهلي أمام جورماهيا الكيني

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق 

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي 

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني مباشرة اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تتوجه البعثة مباشرة من ملعب المباراة الي مطار نيروبي. 

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الأهلي جورماهيا الكيني دوري أبطال أفريقيا مباراة الاهلي محمد الشناوي

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