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رياضة

اتحاد كرة اليد: نستعد لاعتماد اللائحة، والانتخابات في موعدها

محمد الأمين رئيس
محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، فيتو

كرة اليد، أكد الدكتور محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة اليد، أن الاتحاد بصدد الانتهاء من تجهيز لائحة النظام الأساسي تمهيدا لعرضها على أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع طارئ لاعتمادها وإقرارها.

وأوضح “الأمين”، أن الاتحاد الدولي طلب إجراء بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري، وأنه يجري حاليا العمل عليها قبل إرسالها مجددا إلى الاتحاد الدولي.

وقال “الأمين”، أن انتخابات اتحاد كرة اليد ستقام في موعدها ولا يوجد نية للتأجيل أو الاستمرار باللجان المؤقتة.

وكشف الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، عن قرار بتعيين ياسر الرملي عضو الاتحاد مديرا لبطولة كأس العالم للأندية، خلفا لعمرو صلاح والذي تقدم باستقالته أمس السبت.

وقال “الأمين”، إن ياسر الرملي كان مساعدا لعمرو صلاح في ملف استضافة البطولة، وسيتولى المهمة بشكل كامل بعد استقالة الأخير.

وكان الاتحاد قرر في وقت سابق تعيين عمرو صلاح مديرا لبطولة كأس العالم للأندية، وبات الآن المنصب شاغرا بعد الاستقالة التي تقدم بها مؤخرا أمين صندوق اتحاد كرة اليد.

وكان كرام كردي أعلن مؤخرا استقالته من عضوية اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة اليد اعتراضا على السياسية التي يسير بها الاتحاد وآلية اتخاذ القرارات.

وتقدم اليوم عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد باستقالته من منصبه اعتراضا على تدخل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في قرارات الاتحاد المصري.

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