موعد مواجهات فراعنة كرة اليد للكراسي المتحركة في بطولة العالم بمصر

كرة اليد، يستعد منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة لخوض منافسات بطولة العالم التى تنطلق بصالة حسن مصطفى بعد غد الثلاثاء وتستمر حتى 22 سبتمبر الجارى ضمن المجموعة الثانية الى تضم كلا من، "الهند، البرتغال، وتشيلي".

يبدأ منتخب فراعنة كرة اليد للكراسى المتحركة مواجهاته بلقاء تشيلى يوم 17 سبتمبر الثالثة عصرا قبل أن يلتقى البرتغال يوم 18 فى الثانية عشر والنصف ظهرا وأخيرا يلتقى الهند فى نفس اليوم بالفترة المسائية.

فاز منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 3-0 وديًامساء أمس السبت، فى المباراة التى جمعتهم على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك فى إطار الاستعدادات الأخيرة لمنتخب الفراعنة لخوض منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركة التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 15 وحتى 22 سبتمبر الجاري على صالة د. حسن مصطفى.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة محمد الأمين، استقر على اختيار أكرم أبو ريدة مديرًا للبطولة.

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الثانية

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهي: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا".