الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة وتستخرج 30 ألف بطاقة رقم قومى وشهادة مميكنة

قوافل متنقلة،فيتو
قوافل متنقلة،فيتو

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط– شمال سيناء – الدقهلية).

 

 وأسفرت تلك القوافل عن إستخراج 6373 بطاقة رقم قومى، و23730 مصدرًا مميكنًا. 

 


 وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتبارًا من يوم 14/9/2024.
 

 كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340)  لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية،  (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

 

و تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل 1092 بطاقة رقم قومى و132 مصدرًا مميكنًا.
      
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات (38) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

 


 كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادى الخاصة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها (187) مواطن ومواطنة.

قوافل متنقلة للأحوال المدنية 

      
بالإضافة إلى مواصلة الإستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (272) مواطن ومواطنة.
 

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ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية. 
 

 

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