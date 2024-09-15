الأحد 15 سبتمبر 2024
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بعد حادث قطاري الزقازيق، وزيرة التضامن تستعين بجلال الرومي لتوجيه رسالة للمصريين

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، فيتو

استعانت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، بأحد أقطاب الصوفية جلال الدين الرومي، لتوجيه رساله ونصائح للمصريين، حيث نصحت بإكمال الطريق الذي انشرح الصدر له، وعدم التوقف بسبب وصف أحد الأشخاص بأن الطريق مظلم.

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه رسالة للمصريين

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي في رسالتها الموجهة للمصريين، عبر منصة "أكس"، تويتر سابقًا: "أكمل في الطريق الذي انشرح صدرك له، لا تتوقف لأن أحدهم نعته بالمُظلم.. الطريق طريقك، والخُطى خُطاك، والنور في قلبك. جلال الدين الرومي"

وفي تغريدة سابقة نصحت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي بالتخلق بأخلاق الرسول، صلى الله عليه وسلم، فقالت: "يا من أضاء مولدهُ الأكوان، وأحيا منهجه الأرواح، أنتَ طريق الإنسانية إلى الفلاح، يا رسول الله"
وتابعت مايا مرسي "إن عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم في قيادته لعبقرية ترضاها فنون الحرب، وترضاها المروءة، وترضاها شريعة الله والناس، وترضاها الحضارة في أحدث عصورها، ويرضاها المنصفون من الأصدقاء والأعداء. "العقاد" 

ونصحت مايا مرسي بالتخلق بأخلاق الرسول، صلى الله عليه وسلم، فقالت: "تذكروا أخلاق النبي الكريم في يوم مولده"وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"صدق الله العظيم كل عام وأنتم بخير…"

 

وزيرة التضامن الاجتماعي تنتقل لمكان حادث قطاري الشرقية


جدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، وجهت بسرعة تقديم الدعم اللازم للمصابين وصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري الزقازيق.
كما زارت مايا مرسي، مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمستشفى جامعة الزقازيق.

مايا مرسي مع أحد أهالي الضحايا، فيتو

والتقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدة ضحايا قطار حادث تصادم قطاري مدينة الزقازيق، وذلك خلال زيارتها للمصابين، الذين تم نقلهم لمستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية.
وقدمت الدكتورة مايا مرسي العزاء  لأحد السيدات، التي فقدت ابنتيها وحفيدتها، حيث بدات السيدة في حالة حزن شديد، وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التعازي لها واصطحابها لإنهاء إجراءات تصاريح دفن الضحايا.
 

وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا قطار الزقازيق وترافقها لإنهاء إجراءات تصاريح الدفن (صور)

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم المناسب لضحايا حادث قطاري الزقازيق

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وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى أحد أقطاب الصوفية جلال الدين الرومي وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي مايا مرسي تزور أهالي ضحايا قطاري الشرقية حادث قطارى الشرقية

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