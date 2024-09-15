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وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا قطار الزقازيق وترافقها لإنهاء إجراءات تصاريح الدفن (صور)

وزيرة التضامن تعزي
وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا قطار الزقازيق، فيتو
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التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدة ضحايا قطار حادث تصادم قطاري مدينة الزقازيق، وذلك خلال زيارتها للمصابين الذين تم نقلهم لمستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تقديم واجب العزاء  للسيدة التي فقدت ابنتيها وحفيدتها، حيث كانت السيدة في حالة يرثى لها، فحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التعازي لها واصطحابها لإنهاء إجراءات تصاريح دفن الضحايا.

كما وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والاجتماعي لوالدة الضحايا، فضلا عن مطالبة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالتواجد مع السيدة لحين انتهاء كافة الإجراءات وسرعة صرف التعويضات اللازمة.

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