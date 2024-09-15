الأحد 15 سبتمبر 2024
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نائب محافظ سوهاج ورئيس شركة المياه يتفقدان أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج

تفقد الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انتهاء أعمال إحلال وتجديد خطوط انحدار شبكات الصرف الصحى بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة المخبز الآلى بطول ٧٣٢٠  مترا طوليا بداية من قبلى المرور وحتى منطقة العروبة والتى تبلغ تكلفتها 40 مليون جنيه.

وقاربت الأعمال على الانتهاء وذلك تمهيدًا لأعمال الرصف وأضاف رئيس مياه سوهاج أنه سوف تتم أعمال رصف منطقة المخبز الآلي فور الانتهاء من عملية إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بذات المنطقة وأن أعمال المتابعة مستمرة حرصا على إحلال وتجديد البنية التحتية.

 

وأوضح المهندس أحمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات بالشركة أن خطة الإحلال والتجديد تستهدف الحفاظ على الأصول القائمة واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.  
 

وفى نهاية الجولة استعرض رئيس مياه سوهاج نموذج تطوير حديقة تنظيم الأسرة بمنطقة المخبز الآلى والتى شاركت فى تطويرها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع المحافظة والتى ستحمل رسائل توعوية تحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى.

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احلال وتجديد شبكات الصرف الدكتور محمد عبد الهادى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شبكات الصرف الصحي شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج

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