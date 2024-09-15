الأحد 15 سبتمبر 2024
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مصرع طالب أسفل عجلات قطار بمحطة البلينا في سوهاج

قطار، فيتو
قطار، فيتو

شهدت محافظة سوهاج اليوم مصرع طالب جراء سقوطه أسفل عجلات قطار وجرى نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بوفاة طالب أسفل عجلات قطار 

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج برئاسة اللواء صبرى عزب مدير الأمن إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد بورود بلاغ لمركز البلينا بتحرير محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج بشأن بلاغ ناظر محطة سكة البلينا يتضمن سقوط أحد الأشخاص أرضًا من القطار  الإسكندرية – أسوان مقرر وقوفه  رصيف محطة سكة حديد البلينا دائرة المركز  " وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي البلينا المركزي

سبب الوفاة تهشم في الجمجمة 

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المذكور  يدعى  محمد ص. م.م - سن 20 طالب ومقيم  قسم طهطا وقد توفي متأثرًا بإصابته " تهشم بالجمجمة

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى البلينا والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

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