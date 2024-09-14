وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى طهطا العام

تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم السبت، مستشفى طهطا العام وبرفقته الدكتور حسن محروس مدير ادارة الطب العلاجى بمديرية الصحة حيث كان فى استقباله الدكتور أشرف الجمل مدير عام المستشفى والدكتورة أمل عطية وكيل إدارة المستشفى والدكتور مصطفى حراز وكيل إدارة المستشفى وعدد كبير من الاطباء وطاقم التمريض، وذلك من أجل تجهيز وافتتاح قسم قسطرة القلب الجديد.

وقد صرح "دويدار" لموقع فيتو، بأن من أكبر مشكلات الصحة على مستوى الجمهورية وهو عجز الكادر الطبي مشيرًا إلى أنه مستعد للتعاقد مع عدد كبير من الأطباء، لسد العجز فى جميع الأقسام على مستوى مستشفيات سوهاج.

دويدار سيتم تدريب الأطباء على استخدامه بالتنسيق مع جودة المديرية

واشار وكيل الوزارة أنه سيتم افتتاح قسم القسطرة الجديد خلال أسبوع من الآن، مبينًا أن وجود جهاز قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام سيخدم قطاع شمال محافظة سوهاج بأكمله وسيؤدى إلى نقلة نوعية فى الخدمة الطبية التى تقدم للمرضى وسينقذ أرواح الكثيرين وسيتم العمل على تدريب الأطباء فورًا على استخدامة بالتنسيق مع قسم الجودة بالمديرية مشيرًا الى نقل وحدة الإطفاء خارج القسم.

وأشاد "وكيل الوزارة" بالانضباط ومستوى النظافة مقدما شكره للجميع متعهدا بحل مشكلة الفنيين مؤكدا على مدير المستشفى بمتابعة المخاطبات الكتابية التى تتم بينه وبين المديرية.

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