ورش تدريب للعاملين بحماية الطفل في الأقصر

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر برئاسة نجوى إبراهيم، تدريب لرفع كفاءة العاملين بوحدات حماية الطفل للتعامل مع الأطفال ذوي الهمم وحالات تأخر النطق والتلعثم عند الأطفال، تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.

التربية الخاصة

كما شمل التدريب تعريف التربية الخاصة وفئاتها والتخاطب وصعوبة التعلم والتوحد لدى الأطفال والتشتت وفرط الحركة والايكوليا "اضطراب التواصل"، وعقب الانتهاء من التدريب تم فحص عدد من الأطفال حيث تم تخصيص جزء من الوقت على مدار 5 أيام لفحص الأطفال، كما تم عمل أكثر من جلسة إرشاد أسري لبعض الآباء والأمهات في كيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الهمم واحتواء أطفالهم بشكل عام.

حاضر التدريب الدكتورة عبلة عبدالواحد والدكتورة مبروكة يوسف وروان كامل، كما قدمت الوحدة العامة الدعوة مجانية لمن يرغب بالحضور من الأخصائيين بالمدارس لصقل المعرفة ورفع الكفاءة للعاملين في هذا المجال وحضر بعض الأخصائيين بالإضافة إلى أعضاء الوحدات العامة والفرعية.

وحدات حماية الطفل

وأكدت مدير الوحدة العامة أنه سبق تدريب أعضاء وحدات الحماية على لغة الإشارة وفئة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أنه سيتم عقد العديد من التدريبات في المرحلة القادمة بهدف رفع كفاءة العاملين بوحدات حماية الطفل العامة والفرعية.

شارك فى تنسيق التدريب مكتبة مصر العامة وجمعية باب الخير وجمعية ابدأ انطلق كممثلين للمجتمع المدني.

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