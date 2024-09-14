محافظ الأقصر يفتتح ملتقى التوظيف لتوفير 2000 فرصة عمل وتدريب مجاني (صور)

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الأقصر للتوظيف بمقر مكتبة مصر العامة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وتستمر الفعاليات يومي 14، 15 سبتمبر الجاري، ويوفر أكثر من 2000 فرصة عمل حقيقية داخل المحافظة وخارجها للشباب والفتيات من أبناء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية العمل بالأقصر، ومركز توظيف شغلني فرع سوهاج.

فرص عمل للمواطنين بالأقصر

وحرص محافظ الأقصر على المرور على ممثلي كافة الشركات والجهات المشاركة في الملتقى للتأكد من المصداقية والشفافية في عرض فرص العمل، والجدية في التعامل مع المواطنين، مؤكدا أنه سيتم متابعة من سيتسلم وظيفة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من عقود عمل وحد أدنى للأجور، كما حرص على لقاء الشباب والاستماع إلى مشاكلهم.

وأشار المحافظ إلى أن باب مكتبه مفتوح باستمرار لأي مواطن.



جدير بالذكر أن الملتقى يتضمن عرض أكثر من 2000 فرصة تدريب مجاني في المجالات المهنية والحرفية والتكنولوجية وريادة الأعمال والتسويق الالكتروني واللغات الأجنبية والحاسب الآلي، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة ومنها جهاز شباب الخريجين، وهيئة تنمية الصعيد، ووحدات تكافؤ الفرص، والسكان، ومنصة أيادي مصر، وغيرها.

كما يتضمن الملتقى فرصا للتدريب المجاني في كافة المجالات التي تصلح لفتح مشروعات صغيرة وزيادة مهارات الشباب وصقلها لتأهيلهم لسوق العمل.

ويوفر الملتقى فرص العمل المتنوعة في مجالات؛ السياحة والصناعة وشركات النقل والتشييد والبناء والمطاعم والسلاسل الغذائية وشركات الأمن والحراسة والتمويل والتأمين وغيرها العديد من الشركات والقطاعات التي تصلح لكل المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا وبدون مؤهلات أيضًا.