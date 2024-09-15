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محافظات

انقطاع المياه 15 ساعة عن قرى ببا في بني سويف الثلاثاء المقبل

شركة مياه الشرب ببني
شركة مياه الشرب ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة بني سويف، عن انقطاع المياه في عدد من قرى مركز ببا، وهي "سدس، هليه، صفط راشين، قمبش"، بالإضافة إلى ضعف الإمدادات المائية في مدينة ببا، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024. 

انقطاع المياه 15 ساعة ببني سويف

وسيستمر الانقطاع مدة 15 ساعة، من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء 18 سبتمبر، لمدة 15 ساعة، وذلك بسبب أعمال صيانة على خط طرد المياه بقطر 32 بوصة في محطة مياه كفر ناصر بمركز ببا، بحسب بيان الشركة.

وأهابت شركة مياه بني سويف بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة على توفير سيارات محملة بمياه الشرب النقية في حال الحاجة إليها. ولأي استفسارات أو شكاوى، يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل، أو التواصل عبر واتس آب على الرقم 01211175827.

 

بيان انقطاع المياه 15 ساعة عن قرى مركز ببا لصيانة محطة كفر ناصر ببني سويف

 

مياه بني سويف تتابع عمل المحطات

وفي سياق آخر، وجهت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بضرورة المتابعة الدورية لسير العمل وانتظامه بمواقع العمل المختلفة التابعة للشركة على مستوى المحافظة، في إطار السعي المستمر لتطوير وتحسين الأداء الخدمي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتابع نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية بالشركة، سير العمل وتشغيل المحطات بكامل طاقتها ومراجعة جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بفرع الشركة بشرق النيل والوقوف علي تمام الحالة الفنية من خلال زيارة ميدانية، تأكيدا على التزام الشركة وحرصها الدائم باستمرار تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. 

ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات، وسعي الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذي يعود بالنفع علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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