دياز يقود المغرب للفوز على ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا 2025 (فيديو)

فاز منتخب المغرب مع على ليسوتو بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل هدف الفوز لصالح منتخب المغرب اللاعب إبراهيم دياز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



سيناريو مجنووووووووووون.. فعلها براهيم دياز!



هدف الفوز لصالح منتخب المغرب في آخر دقيقة 🇲🇦❤️

pic.twitter.com/eOPVoskGAQ — عمرو (@bt3) September 9, 2024

وتعرض أشرف داري مدافع منتخب المغرب لإصابة قبل انطلاق المباراة ليتم استبداله بزميله يونس عبد الحميد.

تشكيل المغرب أمام ليسوتو

حارس المرمى: منير مهند.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، أشرف داري، أدم أزنو.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، أمير ريتشاردسون، أسامة تارجالين.

خط الهجوم: أمين عدلي، أيوب الكعبي، إلياس أخوماش.