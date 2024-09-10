الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دياز يقود المغرب للفوز على ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا 2025 (فيديو)

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب، فيتو

فاز منتخب المغرب مع على ليسوتو بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم  في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025. 

وسجل هدف الفوز لصالح منتخب المغرب اللاعب إبراهيم دياز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. 

وتعرض أشرف داري مدافع منتخب المغرب لإصابة قبل انطلاق المباراة ليتم استبداله بزميله يونس عبد الحميد.

 

تشكيل المغرب أمام ليسوتو 

حارس المرمى: منير مهند.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، أشرف داري، أدم أزنو.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، أمير ريتشاردسون، أسامة تارجالين.

خط الهجوم: أمين عدلي، أيوب الكعبي، إلياس أخوماش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

براهيم دياز المغرب منتخب المغرب ليسوتو كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا أشرف داري

مواد متعلقة

منتخب تركيا يفوز على آيسلندا 3-1 في دوري الأمم الأوروبية

تصفيات أمم إفريقيا، شوط أول سلبي بين المغرب وليسوتو

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

تطورات موقف مصر من حرب غزة والسودان ومواجهة المخاطر الأمنية مع السعودية

القصة الكاملة للقبض على سعد الصغير في المطار.. كان عائدا من إحياء حفل في أمريكا.. وبحوزته مواد مخدرة وسجائر إلكترونية

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

وزير الاستثمار يلتقي وفد مجموعة الفطيم الإماراتية لاستعراض مشروعاتها بالسوق المصري

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

ads

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية