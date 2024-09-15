حملات مكبرة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالزقازيق

شنت الأجهزة التنفيذية صباح اليوم الأحد حملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطرق العامة بالزقازيق.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقال شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق إن الحملة بدأت بطريق قرية الغار, شارع الزراعه , التجنيد وحيث تم إجلاء الفروشات والإشغالات وجارى تسليمها الى المخازن العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

مواصلة شن حملات رفع الإشغالات

وأكد رئيس مركز ومدينة الزقازيق على استمرار ومواصلة شن حملات رفع الإشغالات من قبل الأجهزة التنفيذية من الشوارع والميادين، ورفع التعديات من حرم الطريق، لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام خاصة التي تؤثر على حركة المرور والسيارات مضيفا أنه تم تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات التي يسببها الباعة الجائلون للحفاظ على الشوارع نظيفة لتظهر بالمظهر الحضاري اللائق، ضمن خطة رئاسة مركز ومدينة الزقازيق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على تجمعات القمامة، لافتًا إلى العمل على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع الإعلانات المخالفة

كما قامت الأجهزة التنفيذية والفريق المعاون لها برئاسة المركز بشن حملة لرفع الاعلانات المخالفة بنطاق المدينة وامتداد شارع موقف المنصورة، وذلك حفاظا على حق الدولة وسيادة القانون وإظهار الشارع بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق.

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