موعد مباراة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره فريق توتنهام، في ديربي شمال لندن اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويستضيف ملعب "توتنهام هوتسبير" مباراة أرسنال وتوتنهام، في قمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، موسم 2024/25.

موعد مباراة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وأرسنال



تذاع مباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.



ويحتل أرسنال حاليًا المركز السادس برصيد 7 نقاط، في حين أن توتنهام لديه 4 نقاط في المركز الثالث عشر.



وتعادل آرسنال في مباراة الجولة الماضية مع برايتون بهدف لمثله، في حين سقط توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف.