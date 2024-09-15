التفاصيل الكاملة لحادث قطاري الشرقية.. 4 وفيات و38 مصابًا وخروج 20 ناجيًا من المستشفى.. وزير النقل والمحافظ يتفقدان موقع التصادم.. وعشرات المواطنين يتبرعون بدمائهم (فيديو وصور)

حادث قطاري الزقازيق، شهدت منطقة الكوبري الجديد في محافظة الشرقية أمس السبت حادث تصادم قطارين أحدهما قادم من الصالحية إلى بلبيس وآخر قادم من المنصورة، وكان من المفترض أن يقوم عامل التحويلة، بتحويل مسار أحد القطارين لكن حدث الخطأ فوقع الحادث، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 38 آخرين.

وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث لإنقاذ المصابين وانتشال جثامين الضحايا ورفع حطام القطارين، كما دفعت وزارة الصحة بـ 39 سيارة إسعاف لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

ووصل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى موقع حادث تصادم القطارين لمتابعة أعمال إنقاذ المواطنين.

وأجرت "فيتو" بثا مباشرا لتغطية، حادث تصادم القطارين بمحافظة الشرقية، والذى وقع بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

وقال محمد حسن أحد المصابين فى حادث قطاري الزقازيق محافظة الشرقية: “إن القطار الذي يستقله قام بتهدئة السرعة، حيث وصل المكان في موعده المعتاد ليتفاجأ الجميع باصطدام القطار القادم من الجانب الآخر، مشيرا إلى أن عامل التحويلة أخطأ نظرا لدخول القطار الثاني مسار الأول فاصطدما وجها لوجه.. الحمد لله إن ربنا كتب لي عمر جديد ورجعت لأهلي سالما”.

ارتطام شديد.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

وقال شهود عيان لفيتو، إنهم سمعوا صوت ارتطام شديد، ما جعلهم يهرعون إلى مكان الواقعة أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، حيث سارع الأهالي في الاتصال بالنجدة ووجه آخرون استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لمحاولة إنقاذ الضحايا بينما انشغل البعض الآخر في إسعاف المصابين وسط تحركات مستمرة من رجال الإسعاف لمساعدة الناجين.

وأضافوا: جميع الركاب صدموا بصوت مرتفع للغاية ثم غبار شديد، حيث تعالت صرخات الركاب وسط حالة كبيرة من الخوف الشديد ونزل جميع الركاب من القطار فور توقفه، لافتا إلى أن عشرات الركاب قفزوا من القطار قبل لحظات من وقوع الكارثة مما أدى لإصابة بعضهم بكسور وجروح بمناطق متفرقة من الجسد.

أهالي الشرقية يتوافدون للتبرع بالدم لمصابي حادث القطارين

وتوافد مئات المواطنين من الشباب والسيدات وحتى كبار السن من أهالي الشرقية، إلى المستشفيات التي استقبلت مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية، من أجل التبرع بالدم، في مشهد يعكس تلاحم وشهامة الشراقوة في أوقات الأزمات، رغم تأكيد الجهات المسئولة على توافر الدم والبلازما المطلوبة.

وجاء توافد المواطنين على المستشفيات بعد دعوات المواطنين بضرورة التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ ضحايا حادث التصادم.

وزير النقل يعاين موقع حادث قطار الشرقية

كما وصل الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة نائب رئيس الوزراء، إلى موقع حادث القطارين وعاين غرفة التحكم الآلى بالقرب من الحادث للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

وصول فريق من النيابة لمعاينة مكان الحادث

كما وصل فريق من النيابة العامة، لموقع حادث قطارين وتفريغ الكاميرات، والاستمتاع لشهود العيان فى حادث تصادم قطاري الشرقية.

وحتي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد واصل رجال هيئة السكة الحديد أعمالهم فى رفع آثار حادث قطاري الزقازيق بمنطقة الكوبري الجديد، كما واصل رجال الحماية المدنية مساعدتهم بعد استعانتهم بالأوناش لتسهيل مهمتهم.

وأكد مصدر مسئول بهيئة السكك الحديدية، وصول عربة ونش لسحب عربات القطارات من على القضبان بعد فشل محاولات سحبها وإزالة أثار الحادث خلال الساعات الماضية، مما دفع المسئولين للاستعانة بـ “ونش” وفرق فنية لرفع آثار الحادث وعودة سير القطارات على خطوط السكة الحديد مرة ثانية.

الحصيلة النهائية لضحايا ومصابي حادث الشرقية

وأعلن الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، خروج 20 مصابا في حادث قطاري الشرقية من طوارئ مستشفى الجامعة بعد تلقي العلاج اللازم لهم من إجمالي 38 حالة (24 رجلا، 11 سيدة و3 أطفال).

ولفظ “رمضان حسن حنفي” 72 سنة مقيم الزقازيق أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى جامعة الزقازيق محافظة الشرقية متأثرا بجروحه الخطيرة (كسورمتعددة بالجسد ونزيف بالبطن) إثر حادث تصادم قطاري الكوبري الجديد ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4 وفيات.

عناني يكشف آخر التطورات الصحية لمصابي حادث قطاري الزقازيق

وأوضح عناني، أن الحالات التى تم السماح بخروجها من الطوارئ تم إخضاعها لكافة الفحوصات الإكلينيكية والأشعات والتأكد من عدم وجود ضرورة لحجزهم حيث لم تكن هناك إصابات أو وجود كدمات خفيفة لديهم.

وأشار رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن هناك 4 حالات بالعنايات المركزة و11 حالة تم حجزها بالقسم الداخلي وإجراء عمليات جراحية لنحو 3 حالات وحالتهم جيدة جدا ومستقرة ويتم الآن تحضير 3 حالات أخرى لعمل عمليات جراحية لتثبيت الكسور و5 حالات مستقرة تعاني من كدمات وسحجات خفيفة وعلى وشك الخروج صباح اليوم على أقصى تقدير.

تشييع جثامين ضحايا حادث قطاري الشرقية

حادث قطاري الزقازيق، وشيع أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في جنازة مهيبة جثامين 3 أشخاص من عائلة واحدة «شقيقتان وطفلة» والذين لقوا حتفهم أمس السبت في حادث تصادم قطارين بمنطقة الكوبري الجديد وسط بكاء وعويل من قبل أهل الضحايا.