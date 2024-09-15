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محافظات

أحد مصابي قطاري الشرقية يروي تفاصيل اللحظات الأولى للحادث (فيديو وصور)

حادث تصادم قطاري
حادث تصادم قطاري الزقازيق، فيتو

حادث قطاري الزقازيق، “صراخ وعويل وأصوات استغاثة من داخل عربيتين مرتطمتين، حطام حديدي متناثر وملابس ملطخة بالدماء في كل مكان تجمع العشرات من المواطنين في مكان الحادث، بينما تتداخل الأصوات لاستيعاب المأساة”.

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كان هذا هو المشهد تماما في موقع تصادم قطاري الزقازيق بمنطقة الكوبري الجديد بينما تتواصل الجهود لإنقاذ الضحايا والكشف عن ملابسات الحادث.

 

حادث تصادم قطاري الزقازيق،فيتو

أحد مصابي الحادث

فيما قال محمد حسن أحد المصابين فى حادث قطاري الزقازيق محافظة الشرقية: “إن القطار الذي يستقله قام بتهدئة السرعة، حيث وصل المكان في موعده المعتاد ليتفاجأ الجميع باصطدام القطار القادم من الجانب الآخر، مشيرا إلى أن عامل التحويلة أخطأ نظرا لدخول القطار الثاني مسار الأول فاصطدما وجها لوجه.. الحمد لله إن ربنا كتب لي عمر جديد ورجعت لأهلي سالما”.

 

 

حادث تصادم قطاري الزقازيق،فيتو1

ارتطام شديد.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

قال شهود عيان لفيتو، إنهم سمعوا صوت ارتطام شديد، ما جعلهم يهرعون إلى مكان الواقعة أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، حيث سارع الأهالي في الاتصال بالنجدة ووجه آخرون استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لمحاولة إنقاذ الضحايا بينما انشغل البعض الآخر في إسعاف المصابين وسط تحركات مستمرة من رجال الإسعاف لمساعدة الناجين.

حادث تصادم قطاري الزقازيق، فيتو

 

وأضافوا: جميع الركاب صدموا بصوت مرتفع للغاية ثم غبار شديد، حيث تعالت صرخات الركاب وسط حالة كبيرة من الخوف الشديد ونزل جميع الركاب من القطار فور توقفه لافتا إلى أن عشرات الركاب قفزوا من القطار قبل لحظات من وقوع الكارثة مما أدى لإصابة بعضهم بكسور وجروح بمناطق متفرقة من الجسد.

 

حادث تصادم قطاري الزقازيق، فيتو

آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري الزقازيق

توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في وقت سابق لمستشفيات جامعة الزقازيق والأحرار التعليمي، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث التصادم الذي وقع بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهًا إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، والذي أسفر حتى الآن عن إصابة 49 و3 حالات وفاة.

محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمصابي الحادث
 

اطمأن محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي الحادث بمستشفى الزقازيق والبالغ عددهم 34 مصاب فضلًا عن حالتي وفاة واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم وتبين إصابتهم بكسور وكدمات وسحجات وجميعهم تحت الملاحظة الطبية لحين تماثلهم للشفاء.

أكد محافظ الشرقية ضرورة تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين والتنسيق بين كافة القطاعات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين لاستكمال علاجهم متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

مصابي الحادث،فيتو

انتقل محافظ الشرقية لمستشفى الأحرار التعليمي وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي الحادث والبالغ عددهم 13 مصابا، فضلًا عن حالة وفاة واحدة، مؤكدًا أن المصابين تحت الرعاية الدقيقة من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى،  وتم تسخير كافة الإمكانات البشرية والطبية لمتابعة حالتهم الصحية وتوفير العلاج اللازم لهم.

الاشمونى ينعي 3 من أبناء المحافظة

هذا وقد نعى محافظ الشرقية وفاة 3 من أبناء المحافظة في هذا الحادث متمنيا أن يسكنهم الله فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان داعيًا المولى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 

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