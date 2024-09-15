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غدا، تنظيم قافلة بيطرية لعلاج الخيول بالمجان بـ قرى دمياط

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

 أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط إطلاق قافلة بيطرية لعلاج الخيول بالمجان غدا الإثنين  بقرية غيط النصارى. 

ويأتي تنظيم القافلة بناءً على تعليمات علاء الدين فاروق  وزير الزراعة وتوجيهات الدكتور  إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط.

وأكد الدكتور ايهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط، أن القافلة ستخدم كافة الخدمات البيطرية، من كشف بيطري، وإجراء عمليات، إضافة لعلاج جروح، وتقديم الأدوية البيطرية مجانًا، إضافة ندوات ارشادية للمزارعين، وأصحاب الخيول والماشية

وتأتى هذه القافلة ضمن خطة شاملة لعدد من القوافل البيطرية الأخرى بالعديد من المناطق في الفترة المقبلة.

اعلان عن ميعاد اقامة القافلة البيطرية

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الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور إيهاب صابر الدكتور أيمن الشهابي الزراعة واستصلاح الاراضي القافلة البيطرية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان علاء الدين فاروق وزير الزراعة محافظ دمياط دمياط

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