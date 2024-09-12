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محافظات

تمهيدًا للتأهيل للمؤتمر الإقليمي ...

محافظ دمياط يعتمد نتائج تقييم "مبادرة المشروعات الخضراء الذكية"

محافظ دمياط
محافظ دمياط

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، نتائج تقييم المشروعات المتقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة بفئاتها الستة" المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة،  المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".

جاء ذلك بعد انعقاد اللجنة التنفيذية للمبادرة طوال الأسبوع بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومى للمرأة ومنسقي المبادرة بمحافظة دمياط.

تأهيل 14 مشروعا من المشروعات المتقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وتم تأهيل ١٤ مشروعا بتلك الفئات من بينهم مشروع سفير للمؤتمر الإقليمي للمبادرة الذى يأتى على مستوى محافظات دمياط والدقهلية والشرقية.

محافظ دمياط يشيد بنتائج نتائج تقييم المشروعات المتقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأكد "محافظ دمياط" مجددًا أهمية تلك المبادرة، والتي تدعم جهود الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى، مؤكدًا أنها تعكس مدى الاهتمام بهذا الملف لوضع حلول لتلك التحديات.

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