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منوعات

شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة في حادث فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني

فهد المولد، فيتو
فهد المولد، فيتو

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي أمس السبت أن فهد المولد لاعب المنتخب السعودي سقط من شرفة منزله بالدور الثاني.

ونشرت شرطة دبي بيانا عن الحادث جاء فيه: أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة.

وأضافت: الحالة الصحية للاعب فهد المولد تحت المراقبة حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له. وفي إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها.

وأصدرت القنصلية العامة السعودية بيانا تؤكد فيه متابعتها لحادث فهد المولد والتحقيقات المتعلقة به.

 

وكان نادي الشباب السعودي، قد أعلن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق فهد المولد، خلال الحادث الذي تعرض له في منزله.


وقال بيان نادي الشباب السعودي: "إشارة إلى العارض الصحي الذي تعرض له الكابتن فهد المولد، فإننا نود الإيضاح بأن اللاعب قد تعرض صباح الخميس، 12 سبتمبر 2024 لحادث سقوط في منزله الخاص بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة".


وأضاف: "ونقل لأحد المستشفيات حيث يتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة، بمتابعة خاصة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم والسفارة السعودية في أبوظبي والقنصلية العامة.

وأكد هناك فريق طبي كامل من الإمارات والسعودية يتابع حالة اللاعب الذي مازال فاقدا للوعي ويعاني من عدة كسور جعلته يرقد حتى الآن بالعناية المركزة.


وأضاف: "ونقل لأحد المستشفيات حيث يتلقى حاليًّا الرعاية الطبية اللازمة، بمتابعة خاصة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم والسفارة السعودية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي وإدارة النادي".


وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن حالة المهاجم المخضرم فهد المولد الصحية مستقرة، بعد نقله إلى المستشفى.

وشارك المولد مع المنتخب السعودي في مباراتي إندونيسيا والصين في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحصل المولد على إجازة قصيرة بعد نهاية فترة التوقف الدولي، سافر خلالها إلى دبي.

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