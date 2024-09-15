الأهلي يؤجل تجديد عقود لاعبيه لهذا السبب

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي قرر تأجيل كافة الجلسات الخاصة بتجديد تعاقد لاعبيه، للتركيز على مباريات الفريق في الوقت الحالي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال أفريقيا ومن ثم مواجهة الزمالك يوم ٢٧ من الشهر الجاري في السوبر الإفريقي في السعودية".

واختتم:" مسئولو الأهلي قرروا تأجيل جلسات تجديد تعاقد أكرم توفيق وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا بجانب تعديل عقد مروان عطية".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق جورماهيا الكيني في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الأحد على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الثالثة عصر اليوم الأحد، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الأهلي وجورماهيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.