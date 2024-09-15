الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يؤجل تجديد عقود لاعبيه لهذا السبب

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي قرر تأجيل كافة الجلسات الخاصة بتجديد تعاقد لاعبيه، للتركيز على مباريات الفريق في الوقت الحالي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال أفريقيا ومن ثم مواجهة الزمالك يوم ٢٧ من الشهر الجاري في السوبر الإفريقي في السعودية".

واختتم:" مسئولو الأهلي قرروا تأجيل جلسات تجديد تعاقد أكرم توفيق وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا بجانب تعديل عقد مروان عطية".

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق جورماهيا الكيني في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الأحد على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الثالثة عصر اليوم الأحد، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الأهلي وجورماهيا.
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النادي الأهلي خالد الغندور الأهلي جورماهيا الكيني أكرم توفيق طاهر محمد

مواد متعلقة

الغندور: كولر استقر على تشكيل الأهلي وهناك تفكير في مركزين

باريس سان جيرمان يفوز على ستاد بريست 3-1

الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع مهاجم هاتاي سبور التركي

الدوري الإيطالي، ميلان يكتسح فينيزيا برباعية

سفير مصر في نيروبي: سعداء بوجود قطبي الكرة المصرية بكينيا والجماهير تعشق محمد صلاح

الكونفدرالية، الملعب التونسي يفوز على اتحاد العاصمة الجزائري بهدف

بمشاركة 15 صفقة جديدة، مودرن سبورت يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

الإفراج عن أحد مشجعي المصري بعد سداد النادي لتلفيات ستاد برج العرب

الأكثر قراءة

البطولة النسائية تسيطر على مسلسلات رمضان 2025

حالتا وفاة بسبب الأمطار في ليبيا وتعليمات للبقاء بالمنازل (فيديو)

زي النهاردة، أحمد بن بلة رئيسا للجزائر وهذه أسباب سقوطه واعتقاله 15 عاما

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أخبار مصر: تشييع 3 ضحايا في حادث قطاري الزقازيق، الأهلي يواجه جورماهيا للحفاظ على لقبه بدوري أبطال إفريقيا.. واشنطن بوست تتهم ترامب بنشر الأكاذيب.. وهذه تفاصيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان الشهر المقبل

الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي أمر مقطوع بمشروعيته

جيش الاحتلال: سقوط صاروخ أطلق من اليمن بمنطقة غير مأهولة وسط إسرائيل

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة جورماهيا الكيني

منوعات

المزيد

قبر طفلة تركية يتحول إلى مزار يقصده السكان

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة في حادث فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأحد في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

عمات الرسول هل أسلمن؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي أمر مقطوع بمشروعيته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية