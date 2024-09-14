لاعب عربي جديد في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة بريست بالدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان، عن خياراته لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة بريست، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

المغربي نوفل الحناش في قائمة باريس سان جيرمان

واستعان إنريكي باللاعب المغربي الواعد نوفل الحناش البالغ من العمر 17 عاما، في القائمة لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق.

ويغيب 5 لاعبين عن صفوف بي إس جي وهم، برسنيل كيمبيمبي ولوكاس هيرنانديز وجونسالو راموس وفيتينيا ووارن زاير إيمري" بسبب إصابات مختلفة.

في المقابل عاد للقائمة نونو مينديس بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف، كما تواجد أيضا حارس المرمى جيانلويجي دوناروما رغم غيابه عن التدريب أمس بسبب مولوده الأول (ليو).

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة بريست

"دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، رويز، ديمبلي، أسينسيو، دوي، لي كانج، كولو مواني، مايولو، نونو مينديس، باركولا، سكرينيار، بيرالدو، سافونوف، زاجي، الحناش، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز".

يعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات محققا العلامة الكاملة، بينما يقبع بريست في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.