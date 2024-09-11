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رياضة

ميلان يخسر نجمه في مواجهتي ريال مدريد وليفربول بدوري أبطال أوروبا

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

تعرض فريق ميلان لخسارة جهود أحد لاعبيه البارزين في عدد من المواجهات المهمة ببطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

إصابة إسماعيل بن ناصر 

وأكد نادي ميلان، اليوم الأربعاء، أن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، تعرض لتمزق في عضلة الساق أثناء التدريب مع زملائه في المنتخب الوطني خلال وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأشار ميلان إلى بن ناصر سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية في غضون أسبوع.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، من المتوقع أن يغيب بن ناصر عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر أثناء تعافيه من الإصابة.

وسيغيب إسماعيل بن ناصر عن سلسلة من المباريات المهمة لفريقه ميلان، بما في ذلك مواجهات ليفربول وريال مدريد بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وإنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

 

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