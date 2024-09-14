الدوري الإيطالي، التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وإمبولي
انتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وإمبولي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.
تشكيل يوفنتوس أمام إمبولي:
ترتيب الدوري الإيطالي
1- انتر ميلان 7 نقاط
2- يوفنتوس 7 نقاط
3- تورينو 7 نقاط
4- أودينيزي 7 نقاط
5- هيلاس فيرونا 6 نقاط
6- نابولي 6 نقاط
7- إمبولي 5 نقاط
8- لاتسيو 4 نقاط
9- بارما 4 نقاط
10- جنوى 4 نقاط
11- فيورنتينا 3 نقاط
12- أتلانتا 3 نقاط
13- بولونيا 3 نقاط
14- ليتشي نقطتان
15- ميلان نقطتان
16- مونزا نقطتان
17- كالياري نقطتان
18- روما نقطتان
19- كومو نقطتان
20- فينيزيا نقطة واحدة
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