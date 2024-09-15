الأحد 15 سبتمبر 2024
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شهامة الشراقوة، تكدس الأهالي للتبرع بالدم لمصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق (فيديو وصور)

تكدس الأهالي للتبرع
تكدس الأهالي للتبرع بالدم، فيتو

توافد مئات المواطنين من الشباب والسيدات وحتى كبار السن من أهالي الشرقية، إلى المستشفيات التي استقبلت مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية، من أجل التبرع بالدم، في مشهد يعكس تلاحم وشهامة الشراقوة في أوقات الأزمات، رغم تأكيد الجهات المسئولة على توافر الدم والبلازما المطلوبة.

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

وجاء توافد المواطنين على المستشفيات بعد دعوات المواطنين بضرورة التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ ضحايا حادث التصادم. 

توافد الأهالي للتبرع بالدم،فيتو

كامل الوزير يتفقد موقع الحادث 

كان الفريق كامل الوزير وزير النقل قد تفقد موقع حادث قطاري الشرقية بحضور عدد من الوزراء، وأكد أنه لا تهاون فى محاسبة المقصرين، وأنه لن يتم حماية مقصر، وذلك لضمان سلامة الركاب ومستخدمي السكة الحديد.

وطالب الوزير قيادات السكك الحديد بسرعة تفريغ بيانات القطارين من خلال الصندوق الأسود لكل قطار والتى تكشف سرعة وتحركات كل قطار قبل الحادث وتقرر أيضا إجراء تحقيق موسع مع عدد من الفنيين بموقع الحادث لبيان الأسباب الكاملة.

الهلال الاحمر، فيتو 

قيادات السكك الحديد

وشدد الفريق كامل الوزير وزير النقل على قيادات السكك الحديد بسرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك  لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.

التبرع بالدم، فيتو

 

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