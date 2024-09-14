الكونفدرالية، وصول فريق الزمالك إلى ملعب مباراة الشرطة الكيني

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، استعدادًا لخوض مباراة الشرطة الكيني، المقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام بطل كينيا.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين، صباح اليوم بفندق إقامة البعثة استعدادًا للقاء الشرطة الكيني.

ومنح المدير الفني تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين خلال المحاضرة الفنية، وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.