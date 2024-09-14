الأحد 15 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

حالة الطقس في مصر،
حالة الطقس في مصر، فيتو
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حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

 

انخفاض في درجات الحرارة


وقالت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية بالقناة الأولى: "بدأنا منذ الأمس التحسن في الأحوال الجوية، وسنشعر بمزيد من التحسن خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بالانخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل.

 

كتل هوائية تؤثر على طقس البلاد

ولفت: تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى سيؤدي إلي انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 15-9-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 15- 9 - 2024

منخفض جوي يؤثر على طقس البلاد

وأشار إلي أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على طقس البلاد سيؤدي الي وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وتحسن الأحوال الجوية.

وأكدت: قيم درجات الحرارة هذا الأسبوع ستكون أقل من الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.
 

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