السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حقيقة انقلاب نجوم برشلونة على روبرت ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

كشف فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، حقيقة توتر علاقة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، بزملائه في غرفة الملابس.

عدم ترشيح ليفاندوفسكي لمجموعة القادة سبب انتشار الأزمة 

وذكرت تقارير صحفية أنه بعد رحيل قائد الفريق السابق سيرجي روبرتو، لم يتم ترشيح ليفاندوفسكي لمجموعة القادة في برشلونة بسبب علاقته غير الصحية مع زملائه في غرفة الملابس.

وأضافت: "تم استثناء ليفاندوفسكي أيضا من مجموعة القادة الموسم الماضي في عهد المدرب تشافي هيرنانديز بسبب انتقاده الدائم للاعبين الشبان".

حقيقة توتر علاقة نجوم برشلونة مع ليفاندوفسكي 

وقال رومانو، في مقاله على شبكة "he Daily Briefing": "ليس لدي أي معلومات حول الشائعات في وسائل الإعلام التي تزعم أن ليفاندوفسكي يسبب مشاكل في غرفة الملابس.. بصراحة، لا أعرف من أين جاءت هذه الشائعات، لكنها أخبار كاذبة تماما".

وأضاف: "ليفاندوفسكي محبوب جدا في غرفة الملابس، وهو محترف للغاية، لم يدخل في أي خلافات مع زملائه أو تسبب في مشاكل مع الجهاز الفني. لديه علاقة جيدة جدا مع الجميع في النادي".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

برشلونة فابريزيو رومانو فريق برشلونة ليفاندوفسكي روبرت ليفاندوفسكي

مواد متعلقة

خطة برشلونة السرية لتحسين حالة بيدري البدنية

نجم برشلونة يحقق جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري الإسباني

ديكو: فاتي تنتظره مسيرة كبيرة في برشلونة وإعارة روكي فرصة جيدة

ديكو: برشلونة استهدف الحفاظ على المواهب في ميركاتو الصيف

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

رفضت مساعدة النقابة، أشرف زكي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة للراحلة ناهد رشدي (فيديو)

إيقاف حركة القطارات بموقع حادث الشرقية وانتقال الدفاع المدنى والشرطة

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

سعر القصدير اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 فى الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية