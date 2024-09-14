حقيقة انقلاب نجوم برشلونة على روبرت ليفاندوفسكي

كشف فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، حقيقة توتر علاقة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، بزملائه في غرفة الملابس.

عدم ترشيح ليفاندوفسكي لمجموعة القادة سبب انتشار الأزمة

وذكرت تقارير صحفية أنه بعد رحيل قائد الفريق السابق سيرجي روبرتو، لم يتم ترشيح ليفاندوفسكي لمجموعة القادة في برشلونة بسبب علاقته غير الصحية مع زملائه في غرفة الملابس.

وأضافت: "تم استثناء ليفاندوفسكي أيضا من مجموعة القادة الموسم الماضي في عهد المدرب تشافي هيرنانديز بسبب انتقاده الدائم للاعبين الشبان".

حقيقة توتر علاقة نجوم برشلونة مع ليفاندوفسكي

وقال رومانو، في مقاله على شبكة "he Daily Briefing": "ليس لدي أي معلومات حول الشائعات في وسائل الإعلام التي تزعم أن ليفاندوفسكي يسبب مشاكل في غرفة الملابس.. بصراحة، لا أعرف من أين جاءت هذه الشائعات، لكنها أخبار كاذبة تماما".

وأضاف: "ليفاندوفسكي محبوب جدا في غرفة الملابس، وهو محترف للغاية، لم يدخل في أي خلافات مع زملائه أو تسبب في مشاكل مع الجهاز الفني. لديه علاقة جيدة جدا مع الجميع في النادي".