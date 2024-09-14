تشيلسي بالقوة الضاربة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بورنموث في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي أمام بورنموث

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: أكسيل ديساسي- ويسلي فوفانا- ليفي كولويل- مارك كوكوريا.

في خط الوسط: ريناتو فيجا- كول بالمر- موسيس كايسيدو.

في خط الهجوم: مادويكي- نيكولاس جاكسون- بيدرو نيتو.

رسميا، تشيلسي يعلن تجديد عقد نيكولاس جاكسون

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تجديد عقد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة موسمين إضافيين، وكان جاكسون قد انتقل إلى تشيلسي صيف العام الماضي قادمًا من فياريال الإسباني بعقد يمتد حتى 2031.

وبدأ جاكسون الموسم بشكل جيد حيث سجل هدفين في 4 مباريات مع النادي اللندني.

ونشر موقع تشيلسي الرسمي بيانًا أكد خلاله تمديد عقد جاكسون لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع “البلوز” حتى صيف 2033.

وعبر جاكسون عن سعادته بتجديد العقد، قائلًا:”أشعر بشعور رائع وسعيد جدًا بتوقيع عقد جديد والبقاء في النادي”.

ولعب جاكسون 48 مباراة مع تشيلسي بمختلف المسابقات، مسجلًا 19 هدفًا إضافة لصناعة 7 آخرين، وكان جاكسون جزءًا من تشكيل منتخب السنغال في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.