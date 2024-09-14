الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

التحفظ على عامل التحويلة و2 آخرين فى حادث قطار الزقازيق، وارتفاع عدد المصابين لـ46

حادث قطارى الشرقية
حادث قطارى الشرقية

ارتفع عدد المصابين فى حادث تصادم قطار الزقازيق بالشرقية، لـ 46 شخصًا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وتحفظت أجهزة الأمن على عامل التحويلة و2 آخرين لسؤالهم حول ملابسات وظروف حادث التصادم الذى وقع بين القطارين.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن  وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم ٢٨١ ركاب المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك ٥ بمدينة الزقازيق

وأجرت هيئة السكك الحديدية، أعمال سحب القطار القادم من المنصورة إلى القاهرة وتخزينه في محطة سكك حديد ههيا لرفع آثار حادث التصادم الذى وقع بين القطارين اليوم السبت.

ووصل منذ قليل، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد، الى  موقع الحادث.

 

 ووجه الوزير بالدفع يمعدات واوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي ادت الى وقوع الحادث.

 

من جانبها،أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل 29 مصابا إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجار المتابعة.

 

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.


وتلقى رئيس الوزراء تقريرًا من وزارة النقل تضمن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق، وقد تم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.


ووجه رئيس الوزراء وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى، التى يتم علاج المصابين بأحد مستشفياتها العلاجية حاليا، بالتعامل الفوري مع الحادث وتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات كذلك لوزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة، والبدء في اتخاذ الاجراءات ذات الصلة بتوفير التعويضات للمتضررين من الحادث.

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البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

 

 

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