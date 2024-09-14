الأحد 15 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطاري الزقازيق إلى 3 وفيات و47 مصابا

حادث قطار الزقازيق،
حادث قطار الزقازيق، فيتو
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حادث قطار الزقازيق، أفادت قناة “إكستر نيوز” في نبأ عاجل لها منذ قليل، وصول إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 47 وعدد الوفيات 3 في حادثة قطاري الزقازيق.

 

التحفظ على عامل تحويلة حادث قطاري الزقازيق

وتحفظت أجهزة الأمن على عامل التحويلة و2 آخرين لسؤالهم حول ملابسات وظروف حادث التصادم الذى وقع بين القطارين.

ارتفاع حالات وفاة حادث تصادم قطاري الزقازيق إلى 3 بينهم طفلان

التحفظ على عامل التحويلة و2 آخرين فى حادث قطار الزقازيق، وارتفاع عدد المصابين لـ46

 

التحقيقات الأولية في حادث قطاري الزقازيق

وكشفت التحقيقات الأولية، عن  وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم ٢٨١ ركاب المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك ٥ بمدينة الزقازيق.

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