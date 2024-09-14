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ارتفاع حالات وفاة حادث تصادم قطاري الزقازيق إلى 3 بينهم طفلان

حادث قطار الزقازيق،
حادث قطار الزقازيق، فيتو
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حادث قطار الزقازيق، أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل، ارتفاع حالات وفاة حادث قطاري الزقازيق إلى 3 وفيات بينهم طفلان، ووصول عدد الإصابات إلى 46 مصابا.

وانتهت الهيئة القومية للسكك الحديد من إعداد التقرير المبدئي لحادث تصادم قطارى الشرقية  تمهيدا لإعداد تقرير مفصل عن الحادث، واتهم التقرير المبدئى كلا من عامل التحويلة وقائد القطار الخلفي  بالتسبب في الحادث.

وجاء بالتقرير أن المسؤول ببرج المراقبة رقم 5 مطالب بتوضيح أسباب تحرك قطار الإسماعيلية قبل مغادرة قطار المنصورة، الأمر الذى أدى لوقوع الحادث وتصادم القطارين.

ومن المقرر إجراء التحقيق في عدد من النقاط حول قائدى  القطارين ومسؤول التحويلة للتأكد من  أسباب الحادث  وكشفها بالكامل.

 

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التقرير المبدئي لـ تصادم قطارى الزقازيق يكشف المتسبب في الحادث

شدد الفريق كامل الوزير وزير  النقل على قيادات السكك الحديد سرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك  لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.

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