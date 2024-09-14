الحكومة: التحقيقات في حادث قطاري الزقازيق لا تزال جارية ولن يفلت مقصر من الحساب

حادث قطار الزقازيق، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: أنه سيتم محاسبة المقصرين بعد ثبوت الأسباب التي أدت الي حادث تصادم قطاري الزقازيق.

أسباب حادث قطاري الزقازيق

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “اكسترا نيوز”: أن لجنة التحقيق المشكلة ستعمل على الوصول الي أسباب الحادث لمنع وقوعه مستقبلا.



ملابسات حادث قطاري الزقازيق

ولفت إلي أن التحقيقات جارية لكشف الملابسات الكاملة لحادث تصادم قطاري الزقازيق، مشيرًا إلي أن رئيس الوزراء وجه بتقديم سبل الرعاية اللازمة للمصابين.