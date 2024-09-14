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الحكومة: التحقيقات في حادث قطاري الزقازيق لا تزال جارية ولن يفلت مقصر من الحساب

حادث قطار الزقازيق،
حادث قطار الزقازيق، فيتو
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حادث قطار الزقازيق، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: أنه سيتم محاسبة المقصرين بعد ثبوت الأسباب التي أدت الي حادث تصادم قطاري الزقازيق.

أسباب حادث قطاري الزقازيق

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “اكسترا نيوز”: أن لجنة التحقيق المشكلة ستعمل على الوصول الي أسباب الحادث لمنع وقوعه مستقبلا.

 

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ملابسات حادث قطاري الزقازيق

ولفت إلي أن التحقيقات جارية لكشف الملابسات الكاملة لحادث تصادم قطاري الزقازيق، مشيرًا إلي أن رئيس الوزراء وجه بتقديم سبل الرعاية اللازمة للمصابين.

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