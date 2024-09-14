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اقتصاد

عبد بـ 430 ألف جنيه، تعرف علي أسعار اللوحات المعدنية خلال سبتمبر

لوحات معدنية
لوحات معدنية

طرحت الإدارة العامة للمرور، عددا من اللوحات المرورية المعدنية المميزة للبيع في مزادات إلكترونية، من خلال موقع لوحتك دوت كوم، ويبلع عدد اللوحات نحو 25 لوحة.

 

 اللوحات المعروضة في مزاد جديد بمصر
 

ونرصد في التقرير التالي وفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور إجمالي اللوحات المعدنية التي تم طرحها خلال شهر سبتمبر وتتضمن اللوحات في المزاد: 
 

ع ب د 55 ووصل سعرها إلي 430 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

ي د 555 ووصل سعرها الي 100 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

ي د 1111 ووصل سعرها إلي 200 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

ص ن 1111 ووصل سعرها الي 100 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر.

ب ر ق 888 ووصل سعرها إلي 125 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

ي د 4444 ووصل سعرها الي 100 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

س ه م 888 ووصل سعرها الي 185 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

ي د 2222 ووصل سعرها الي 160 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

ع م م 4444 ووصل سعرها الي 95 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

م ط 2222 ووصل سعرها الي 130 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

د ب س 1 ووصل سعرها الي 375 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

د ب س 111 ووصل سعرها الي 75 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

د ب س 2222 ووصل سعرها الي 75 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

أ ر ى 1111 ووصل سعرها الي 75 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

أ ر ى 2222 ووصل سعرها الي 75 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

ل أ ل 1111 ووصل سعرها الي 95 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

ق ط ب 1111 ووصل سعرها الي 100 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

د أ 1111 ووصل سعرها الي 100 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

ع س ل 7778 ووصل سعرها الي 95 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

م هـ م 4 ووصل سعرها الي 530 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

ف ج ر 999 ووصل سعرها الي 125 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

س 66 ووصل سعرها الي 450 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

م م و111 ووصل سعرها الي 100 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

س س س 1222 ووصل سعرها الي 95 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

س ط 11 ووصل سعرها الي 375 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها في 17 سبتمبر. 
 

 

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