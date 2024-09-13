جيب تحصل على أسوأ تقييم في أنظمة السلامة من البرنامج الأوروبي الجديد

سيارات جيب، تعرضت سيارات جيب الكهربائية أفينجر لحالة من القلق والخسائر المالية بعد خضوعها لاختبارات السلامة والتي أسفرت عن نتائج غير مرضية عن السيارة من قبل برنامج تقييم السيارات الجديدة الأوروبي، أو Euro NCAP.

حصدت سيارة جيب أفنجر بشكل مفاجئ علي درجات متوسطة فقط في مجالات معينة من السلامة، ومع الاهتمام الديموغرافي المرتبط بالعائلة بالمركبة، تسببت في ضجة كبيرة كواحدة من أسوأ السيارات أداءً في اختبارات السلامة الصارمة لهذا العام.

وتعتبر سيارة جيب أفنجر، سيارة إس يو في كهربائية بالكامل وصغيرة الحجم مصممة ومصنوعة في أوروبا، ستتوج بخط كهربائي بالكامل في أوروبا اعتبارًا من عام 2030.

سيارة شركة جيب الكهربائية الأولى أفينجر

وبعد طرحها، تم تسمية أفينجر كسيارة العام الأوروبية في عام 2023، وأفضل سيارة SUV عائلية في جوائز سيارة العام العالمية للسيدات، بالإضافة إلى سيارة العام الكهربائية في المملكة المتحدة، وسيارة المدينة الكهربائية لهذا العام في جوائز TopGear UK Electric.

وتم الحصول على متوسط ​​درجة ثلاث نجوم فقط في منطقة التقييم فيما يتعلق بإشارة الصوت لنظام تحذير الاصطدام الأمامي للسيارة، والتي كانت مفقودة.

كما تبين أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة كانت دون المستوى في اختبارات تجنب الاصطدام المتعددة التي شملت الدراجات والدراجات النارية والمشاة.

وكان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الافتقار إلى الحماية المناسبة للصدر والصدمات الجانبية فيما يتعلق براكب يبلغ من العمر 10 سنوات، وهو ما يثير الدهشة فيما يتعلق بمركبة تركز على النقل العائلي.



أجرت شركة جيب تعديلات وتحسينات على مشكلة إشارة تحذير الاصطدام التي اعترضت عليها Euro NCAP، وتواصلت مع مالكي أفنجر الحاليين لتقديم تحديث، لذا اوضح الدكتور ميشيل فان راتينجن، الأمين العام لـ Euro NCAP، “هناك منافسة متزايدة في صناعة السيارات وكان على ستيلانتيس اتخاذ عدة خطوات لتأمين مستقبل علاماتها التجارية. ولكن السلامة لا ينبغي أن تكون المكان الذي يحقق فيه مصنعو السيارات مدخراتهم”.

نظام Euro NCAP Star في التقييم هو كالتالي:

0 نجوم: يمكن بيعها قانونيًا ولكنها تفتقر إلى تكنولوجيا الأمان الحديثة الحاسمة

1 نجوم: حماية هامشية من الاصطدام وتجنب الاصطدام ضئيل بما يتجاوز المتطلبات القانونية

2 نجوم: حماية اسمية من الاصطدام ولكن أداء أقل من المتوسط ​​في مجال أو أكثر من المجالات الرئيسية

3 نجوم: مستوى متوسط ​​من أداء الأمان، يوفر مستوى متوسطًا في الأمان

4 نجوم: أداء جيد في الحماية من الاصطدام والوقاية منه، لا يصل إلى أعلى المعايير في جميع المجالات

5 نجوم: أداء ممتاز في الحماية من الاصطدام ومجهزة تجهيزًا جيدًا بتكنولوجيا تجنب الاصطدام الحديثة