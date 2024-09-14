لا يستثني وزير النقل، سؤال برلماني شديد اللهجة بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات بشأن حادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية راح ضحيته 3 مواطنين وإصابة 39 آخرين.
حادث تصادم قطارين في الشرقية
وتساءل النائب: إلى متى لا يتم حساب المسئولين عن هذه الحوادث المتكررة؟.
محاسبة كل المسئولين بما فيهم وزير النقل
وقال عضو مجلس النواب: لا استثني وزير النقل، لمسئوليته السياسية عن هذا الحادث.
أين أموال تطوير القطارات؟
وتساءل النائب: أين تذهب التريليونات التي يقترضها وزير النقل بداعي إنفاقها على تطوير منظومة النقل؟، متابعا: أم أن قطارات الغلابة مستثناة من التطوير، أم أن الحكومة لديها أولويات مختلفة؟.
محاسبة المسئولين عن حادث قطاري الشرقية
وطالب بالكشف عن الخطوات التي يتم اتخاذها لمحاسبة المسئولين، قائلا: كل المسئولين وليس فقط صغارهم.
وشدد على ضرورة محاسبة كل من كان مسؤولا بإهمال أو سوء تخطيط عن هذا الحادث الأليم وغيره من الحوادث السابقة، متسائلا: ماذا سيتم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا؟.
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