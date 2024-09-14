الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالعريش

حادث سير
حادث سير

شهد طريق شارع أسيوط بمدينة العريش حادث تصادم سيارة ملاكي بولدر أثناء سيره على الطريق ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام.

 

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بلودر بالعريش

وأسفر الحادث عن إصابة فهد أحمد شطي 27 سنة، أصيب باشتباه كسر بالقدمين وجروح متفرقة بالساقين وسحجات وكدمات متفرقة بالرأس ومحمد دياب حسين 12 سنة أصيب باشتباه كسر بالذراع الأيسر محمد رافت حسين 13 سنة أصيب باشتباه كسر بالحوض وسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم اشتباه ما بعد الارتجاج وعبد الرحمن رأفت حسين 3 سنوات أصيب بسحاجات وخدمات متفرقة بالجسم وكريم رافت حسين 14 سنة أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بالرأس حوالي 4 سم.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج فيما تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

 

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