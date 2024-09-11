بسبب مخالفات مرورية، منع نجم تشيلسي من قيادة السيارات 6 أشهر

تلقى الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، صدمة بعد منعه من قيادة السيارات في إنجلترا بسبب إدانته بارتكاب الكثير من المخالفات المرورية.

وتم تغريم إنزو - البالغ من العمر 23 عاما- بمبلغ 3020 جنيها إسترلينيا (3940 دولارا) إضافة إلى منعه من قيادة السيارات لمدة ستة أشهر بعد إدانته بتهمتين تتعلقان بالفشل في تحديد هوية السائق.

ويتردد أن سائق السيارة تم ضبطه وهو يقود متجاوزا السرعة المحددة في مدينة سوانزي الويلزية في ديسمبر 2023، كما تجاوز الإشارة الحمراء في مدينة لانيلي قبل المخالفة الأولى بشهر واحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أنه لم يثبت أن فرنانديز كان سائق السيارة في المخالفتين، لكن الشرطة تواصلت مع اللاعب بصفته مالك السيارة المرصودة، ولكنه لم يرد بالمعلومات المطلوبة، كما غاب عن حضور جلسة المحكمة، اليوم الأربعاء، بعد إدانته غيابيا في وقت سابق من العام الحالي.

كما حصل لاعب تشيلسي على عقوبة بـ 12 نقطة بعد ارتكاب المخالفتين لتضاف إلى عقوبة أخرى بتسع نقاط، ليمنع تلقائيا من قيادة السيارات لمدة ستة أشهر.

تشيلسي يستبعد بالمر من قائمته الأوروبية

قرر تشيلسي بشكل مفاجئ، استبعاد نجمه كول بالمر، من قائمته المشاركة في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، لم يتواجد كول بالمر في قائمة المدرب إنزو ماريسكا المكونة من 27 لاعبًا للمشاركة في البطولة القارية.

وإلى جانب بالمر، تم أيضا استبعاد روميو لافيا وويسلي فوفانا من فرصة اللعب في البطولة الثالثة من حيث الأهمية في القارة الأوروبية.

وأضافت "ذا صن"، أن الهدف من هذا القرار، هو إدارة العبء الذي يتحمله كل لاعب هذا الموسم، خصوصا وأن تشيلسي يأمل في المنافسة على جميع الجبهات هذا الموسم.

وسيشارك تشيلسي في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو.

لكن ما تزال هناك فرصة أمام لافيا وبالمر وفوفانا للعب في دوري المؤتمر هذا الموسم، لأن تشيلسي قادر على إضافة 3 لاعبين آخرين إلى فريقه بعد انتهاء المرحلة الأولى من الدوري في البطولة.

وسيلعب تشيلسي في الدور الأول، أمام فرق جينت وباناثينايكوس وإف سي نواه وهايدنهايم وأستانا وشامروك روفرز.